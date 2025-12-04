Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Лондоне воспитатель совершал преступления против детей, включая сексуальное насилие

В Лондоне воспитатель детского сада признал вину в 26 преступлениях против детей, включая девять эпизодов сексуального насилия - об этом сообщает CNN.

Подозреваемый был арестован в июне 2024года. Для записи видеороликов с детьми он использовал iPad, выданный на работе. На отснятый материал добавлял музыку и делился роликами с коллегами.

Полиция Лондона назвала это расследование одним из самых мучительных и сложных случаев. Жертвами действий педофила стали четверо маленьких детей. Детсад уже не работает.

