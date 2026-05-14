3.79 BYN
2.79 BYN
3.28 BYN
В мае в Латвии пройдет более 10 военных учений
Автор:Редакция news.by
В мае в Латвии пройдет более 10 военных учений разного масштаба и специализации. В них примут участие более 7 тыс. военных, не считая иностранных.
Известно, что, например, в данный момент на территории Латвии проводятся сразу несколько маневров. Самые крупные из них - "Хрустальная стрела" и "Весенний воин".
В ближайшие дни в прибалтийской республике состоятся учения сил спецопераций "Троянские следы", в них примут участие подразделения НАТО и ряда европейских стран.
Подобной военной активности на территории соседних с Беларусью стран еще не бывало, особенно с учетом бесконечных учений в Литве и Эстонии.