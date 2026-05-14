В мае в Латвии пройдет более 10 военных учений разного масштаба и специализации. В них примут участие более 7 тыс. военных, не считая иностранных.

Известно, что, например, в данный момент на территории Латвии проводятся сразу несколько маневров. Самые крупные из них - "Хрустальная стрела" и "Весенний воин".

В ближайшие дни в прибалтийской республике состоятся учения сил спецопераций "Троянские следы", в них примут участие подразделения НАТО и ряда европейских стран.