В Малайзии огонь за ночь уничтожил 200 домов на сваях

Мощный пожар за ночь уничтожил около 200 домов в одной из прибрежных деревень в Малайзии. Более 8 тыс. человек остались без крыши над головой.

По иронии судьбы, название населенного пункта - Кампунг-Бахагия - переводится с малайского как "Счастливая деревня". Она состоит из домов на сваях, однако начало пожара совпало с отливом, что перекрыло доступ к открытому источнику воды. Из-за сильного ветра и плотной застройки деревянных домов пламя быстро распространилось.