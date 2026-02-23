В Мексике ликвидировали одного из самых могущественных наркобаронов мира

Растет число жертв беспорядков в Мексике. По последним данным, погибло не менее 18 человек. Зафиксированы поджоги машин, магазинов и банков.

В вооруженных столкновениях ликвидированы 8 боевиков картеля. Арестовано 30 человек. Ликвидирован один из самых могущественных наркобаронов мира - Немесио Рубен Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, лидер картеля "Халиско - Новое поколение".

Местные спецподразделения армии, получив разведданные США, провели рейд на укрытие преступного лидера. В ходе ожесточенной перестрелки Осегера Сервантес получил тяжелые ранения. Его пытались транспортировать в Мехико. Он скончался по дороге.

Последователи и подшефные Эль Менчо мгновенно взялись за возмездие. Картель развернул беспорядки по всей стране. В настоящий момент хаос посеян в более чем 20 штатов из 32, составляющих Мексику.

Криминальная карьера Осегера Сервантеса стартовала в 80-х, когда он нелегально эмигрировал в США и занялся торговлей наркотиками. Его неоднократно арестовывали. В начале 90-х депортировали в Мексику. Вернувшись, он поступил на службу в полицию, но вскоре вернулся к преступной деятельности. В конце нулевых основал "Халиско - Новое поколение". Картель быстро вырос в одну из самых жестоких и мощных группировок страны. Он прославился своими зверствами: в 2015 году члены "Нового поколения" сбили военный вертолет.



Группировка превосходила полицию в вооружении - использовала контрабандное оружие, включая пулеметы и гранатометы. Ежегодно от их рук погибали тысячи человек. В последнее время члены "Нового поколения" стали активно применять дроны с взрывчаткой для атак на конкурентов и правоохранителей. Одна из ключевых сфер деятельности картеля - торговля наркотиками с зоной их распространения в более чем 40 стран.



За информацию о местонахождении Эль Менчо США предлагали вознаграждение в 15 млн долларов (его считали одним из главных поставщиков синтетических апиоидов в Америку). При штурме убежища Осегера Сервантеса, по разным данным, погибло от 4 до 7 членов картеля. Реакцией преступной группировки оказалось объявление властям войны: массовые разбои, блокады, поджоги.

Есть жертвы среди силовиков и гражданских. Их число растет с каждым часом. Текущие беспорядки - один из самых сильных всплесков насилия в Мексике за последние годы. Тысячи туристов оказались заложниками отелей. Им, как и местным жителям, рекомендовано не покидать помещения.