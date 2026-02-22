В Мексике прошли беспорядки из-за слухов о ликвидации главаря картеля

Дым на улице. Скриншот видео ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24d09666-87db-48d1-b26c-847c9bd8b19f/conversions/935c9034-cf1b-40fb-b7a0-784c0ed0334d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24d09666-87db-48d1-b26c-847c9bd8b19f/conversions/935c9034-cf1b-40fb-b7a0-784c0ed0334d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24d09666-87db-48d1-b26c-847c9bd8b19f/conversions/935c9034-cf1b-40fb-b7a0-784c0ed0334d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24d09666-87db-48d1-b26c-847c9bd8b19f/conversions/935c9034-cf1b-40fb-b7a0-784c0ed0334d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Массовые поджоги автомобилей и блокирование дорог зафиксированы как минимум в пяти штатах Мексики на фоне сообщений о возможной ликвидации лидера картеля "Новое поколение Халиско" по прозвищу Эль Менчо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Milenio.

"Чиновники первого уровня подтвердили Milenio, что "Эль Менчо" был ликвидирован в Халиско во время армейской операции", - сообщило издание на своем сайте.

По данным ряда мексиканских СМИ, эпицентром происходящих беспорядков стал штат Халиско, где утром в воскресенье прошла федеральная операция в муниципалитете Тапальпа. В Гвадалахаре зафиксированы поджоги автомобилей и перекрытия на кольцевой дороге Periférico, а также в районах Табачинес, Вальярта, Алькальде и на магистрали Кальсада Индепенденсия. В курортной Пуэрто-Вальярте сообщается о блокадах и поджогах транспорта, в Тале и Тапальпе – о перекрытии дорог и сожженных машинах.

Беспорядки распространились и на соседние штаты, где фиксируются случаи поджогов автомобилей и магазинов, а также блокады дорог.