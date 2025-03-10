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В МИД РФ заявили о лишении двух британских дипломатов аккредитаций

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Два британских дипломата должны покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает ТАСС.

"МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - отметили в ведомстве.

Ранее в МИД РФ был вызван представитель посольства Великобритании в Москве в связи с лишением аккредитации двух сотрудников за признаки разведывательной деятельности.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, второй секретарь посольства Великобритании Москве и муж другого британского дипломата лишены аккредитации в РФ за указание ложных сведений о себе и признаки ведения ими разведывательно-подрывной работы.

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