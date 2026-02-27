В Милане с рельсов сошел трамвай, переполненный пассажирами

В самом центре итальянского города на полной скорости сошел с рельсов трамвай, переполненный пассажирами. Состав врезался в стоящие у тротуара автомобили, а затем протаранил витрину магазина.

Погибли двое - один из них оказался случайным прохожим, не менее 40 человек ранены. Некоторым из пассажиров потребовалась помощь спасателей, они не смогли самостоятельно выбраться из салона.