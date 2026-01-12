В Миннеаполисе силовики применили слезоточивый газ против протестующих

Американцы не желают жить в "полицейском государстве". Акции протеста прошли в ряде городов США, в том числе и в Нью-Йорке.

Первоначальным поводом стало убийство 37-летней Рене Николь Гуд агентом иммиграционной полиции, но претензии граждан обретают все более масштабный характер.