Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Миннеаполисе силовики применили слезоточивый газ против протестующих

Американцы не желают жить в "полицейском государстве". Акции протеста прошли в ряде городов США, в том числе и в Нью-Йорке.

Первоначальным поводом стало убийство 37-летней Рене Николь Гуд агентом иммиграционной полиции, но претензии граждан обретают все более масштабный характер.

Стражи порядка в свою очередь действуют все агрессивнее. Когда демонстранты в полумиллионном Миннеаполисе отказались расходиться, силовики применили слезоточивый газ и провели жестокие задержания при разгоне.

Разделы:

В миреСША

Теги:

протесты в СШАпротесты