В Миннеаполисе силовики применили слезоточивый газ против протестующих
Автор:Редакция news.by
Американцы не желают жить в "полицейском государстве". Акции протеста прошли в ряде городов США, в том числе и в Нью-Йорке.
Первоначальным поводом стало убийство 37-летней Рене Николь Гуд агентом иммиграционной полиции, но претензии граждан обретают все более масштабный характер.
Стражи порядка в свою очередь действуют все агрессивнее. Когда демонстранты в полумиллионном Миннеаполисе отказались расходиться, силовики применили слезоточивый газ и провели жестокие задержания при разгоне.