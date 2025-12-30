В мире осудили атаку ВСУ на резиденцию Путина

Переговоры о мире оказались под ударом после атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Москва заявила об уничтожении 91 беспилотника. В России готовят ответ, но при этом выходить из переговорного процесса Москва не планирует. Зеленский, естественно, отрицает причастность Киева.

Действия украинской стороны осуждает весь мир: на официальном уровне такую позицию обозначили в ОАЭ, Пекин призвал к избежанию эскалации. За океаном также возмущены: Дональд Трамп назвал атаку крайне неподходящим шагом для мира и подчеркнул, что сейчас время для договоренностей, а не эскалации.