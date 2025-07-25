В Москве расшифруют бортовые самописцы, найденные на борту потерпевшего крушение Ан-24

В Амурской области на месте катастрофы пассажирского самолета Ан-24 обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки, сообщается в телеграм-канале правительства РФ. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

24 июля пассажирский самолет Ан-24 не вышел на связь в Амурской области. Борт следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында. Самолет пропал с радаров после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. В оперативных службах заявили, что Ан-24 не подавал сигналов о возможных проблемах в воздухе. Тайга и болота осложняли поиск. Обломки самолета были обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды. На борту самолета, по разным данным, находилось около 50 человек, включая 6 членов экипажа. Все погибли. В Амурской области объявлен трехдневный траур.