В Москве в результате подрыва машины ДПС погиб сотрудник ГАИ
Автор:Редакция news.by
Сотрудник Госавтоинспекции погиб, еще двое ранены в результате взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве. Взрыв прогремел возле машины ДПС. При анализе записей с камер видеонаблюдения установлено: причиной происшествия стал самоподрыв злоумышленника. Он погиб на месте, личность подрывника установит генетическая экспертиза.
Главное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".