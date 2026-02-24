В Москве в результате подрыва машины ДПС погиб сотрудник ГАИ

Сотрудник Госавтоинспекции погиб, еще двое ранены в результате взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве. Взрыв прогремел возле машины ДПС. При анализе записей с камер видеонаблюдения установлено: причиной происшествия стал самоподрыв злоумышленника. Он погиб на месте, личность подрывника установит генетическая экспертиза.



