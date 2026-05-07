В немецком Потсдаме перезахоронили останки 80 советских солдат
Автор:Редакция news.by
В немецком Потсдаме состоялась церемония перезахоронения 80 советских солдат, погибших в годы Второй мировой. Спустя 81 год после Великой Победы воины-освободители наконец обрели вечный покой на мемориальном военном кладбище.
Останки красноармейцев были обнаружены во время проведения строительных работ по прокладке новых дорог. Исследователи установили, что погибшие служили в 175-й и 78-й стрелковых дивизиях.