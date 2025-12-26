3.71 BYN
В Нидерландах демонстрации против миграции переросли в массовые столкновения
Автор:Редакция news.by
Кадры массового побоища в Нидерландах вирусятся в интернете. В стране не прекращаются акции протеста против миграции. В этот раз они переросли в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией.
Власти опасаются усиления протестов в предстоящие выходные. Местные жители проводят марши по улицам городов, требуя от правительства остановить приток беженцев в страну. Демонстранты настаивают на ужесточении законодательства в сфере миграции, а также на упрощении процедур депортации нелегалов.