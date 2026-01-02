"Европа Урсулы фон дер Ляйен" - так комментируют пользователи соцсетей разгул мигрантских банд в новогоднюю ночь. Незваные гости отблагодарили европейцев за гостеприимство поджогами машин и стрельбой на улицах.



В Нидерландах и Португалии мигранты отмечали Новый год с автоматами. Выстрелы звучали и в Бельгии: там злоумышленники устраивали погромы, поджоги, обстреливали фейерверками службы экстренной помощи и повреждали оборудование.



Во Франции в новогоднюю ночь сгорели тысячи машин, в Германии пиротехника летела в витрины магазинов и окна домов.



Только в Берлине полиция провела более 400 задержаний, несмотря на все меры безопасности. Судя по комментариям в Сети, пользователи опасаются, что так Европа теперь будет отмечать все праздники.