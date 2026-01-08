В Нидерландах из-за снегопадов отменяют сотни авиарейсов

Главный аэропорт страны отменил сотни рейсов: только за два дня их число уже превысило 1,5 тыс. На взлетных полосах образовался лед, техника не успевает очищать их от снега. В крупнейшем порту Европы - в Роттердаме - часть терминалов закрыта, а работа остальных идет медленно, что приводит к задержкам поставок.

Ранее сообщалось о массовых сбоях в других странах Европы: в Польше - задержки поездов, в Швеции и Боснии - массовые отмены рейсов, в Бельгии - нехватка снегоуборочной техники, а в Румынии - целые деревни оказались отрезанными от внешнего мира. Накануне пробки в Париже и пригороде растянулись более чем на 1,5 тыс. км, там в столичном аэропорту имени Шарля-де-Голля также отменили почти половину рейсов.