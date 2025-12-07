В Нидерландах прошла акция против продолжающихся атак Израиля на Газу

Призывы к миру звучат в Нидерландах. Тысячи людей вышли на улицы города Лейден против нарушения Израилем режима прекращения огня в секторе Газа.

Протестующие прошли маршем по центру города, держа в руках плакаты с надписью "Мы хотим санкций". Они утверждают, Тель-Авив нарушил режим прекращения огня более 500 раз.