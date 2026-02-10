В Нидерландах протестуют против строительства центра для беженцев

Массовый протест прошел в Нидерландах. Недовольные протестуют против строительства центра приема беженцев в Нью-Леккерланде. Город небольшой, и жители требуют, чтобы центр перенесли в Гаагу.

Акция состоялась на фоне растущей напряженности в вопросах иммиграции и роста стоимости жизни в стране. Организаторы протеста указывают на нехватку жилья, а местных жителей, кроме всего прочего, беспокоят вопросы безопасности.