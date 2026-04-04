В Нидерландах туроператоры повышают сборы
Блокада Ормузского пролива напрямую влияет на туристическую и транспортную отрасль. В условиях роста стоимости топлива туроператоры Нидерландов уже повышают цены, причем даже после бронирования тура.
А в Бельгии таксисты заблокировали центр Брюсселя, требуя снизить цены на топливо и заодно комиссионные сборы платформ. По данным Союза таксистов страны, сектор такси находится в критическом состоянии из-за роста цен на топливо, постоянно растущих сборов и несбалансированной нормативно-правовой базы.
"Важно понимать, что кризис на Ближнем Востоке и рост цен на топливо затрагивают всех. Сегодня платформы завышают комиссионные, а это значит, что их сборы постоянно растут. Особенно поразительно то, что в контексте кризиса на Ближнем Востоке мы оказались на самом дне, мы даже не можем поднять голову, потому что у нас просто нет финансовых средств или денежного потока, необходимых для выживания", - рассказал житель Брюсселя.