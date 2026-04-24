В Нидерландах, в Лосдрехте, ввели ЧП после столкновений протестующих с полицией

Ожесточенные уличные бои развернулись накануне в нидерландском городе Лосдрехт. Здесь проходила многотысячная акция протеста против неконтролируемой миграции.

Власти потребовали от ее участников разойтись: в ответ манифестанты начали швырять камни и применять фейерверки. Блюстители порядка с максимальной жестокостью разогнали демонстрацию, задержаны десятки ее участников.

В городе введено чрезвычайное положение. Сюда стягиваются дополнительные силы полиции, съезжаются в город также и активисты антииммигрантских организаций.