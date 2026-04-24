В Нидерландах, в Лосдрехте, ввели ЧП после столкновений протестующих с полицией
Ожесточенные уличные бои развернулись накануне в нидерландском городе Лосдрехт. Здесь проходила многотысячная акция протеста против неконтролируемой миграции.
Власти потребовали от ее участников разойтись: в ответ манифестанты начали швырять камни и применять фейерверки. Блюстители порядка с максимальной жестокостью разогнали демонстрацию, задержаны десятки ее участников.
В городе введено чрезвычайное положение. Сюда стягиваются дополнительные силы полиции, съезжаются в город также и активисты антииммигрантских организаций.
Столкновения начались в понедельник, 20 апреля. Жители города требуют от властей отменить решение о размещении в Лосдрехте центра по приему беженцев: лагерь этот будет размещен, ни много ни мало, в ратуше данного населенного пункта.