В Нидерландах запасы газа упали ниже 11 %

Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 11 %. Впервые в истории это произошло так рано - в феврале. Об этом свидетельствуют данные компании, представляющей интересы газовых операторов сообщества.

При этом Нидерланды являются одним из лидеров в Европе по объему мощностей хранения.

В странах Балтии запасы газа ниже 20 %

Суровая зима истощила и запасы стран Балтии - в единственном подземном хранилище региона осталось менее 20 %. Это минимум за последние 5 лет. Поскольку отопительный сезон еще не закончен, безопасность газоснабжения потребителей остается под вопросом.