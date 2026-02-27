3.75 BYN
В Нидерландах запасы газа упали ниже 11 %
Автор:Редакция news.by
Запасы газа в подземных хранилищах Нидерландов опустились ниже 11 %. Впервые в истории это произошло так рано - в феврале. Об этом свидетельствуют данные компании, представляющей интересы газовых операторов сообщества.
При этом Нидерланды являются одним из лидеров в Европе по объему мощностей хранения.
В странах Балтии запасы газа ниже 20 %
Суровая зима истощила и запасы стран Балтии - в единственном подземном хранилище региона осталось менее 20 %. Это минимум за последние 5 лет. Поскольку отопительный сезон еще не закончен, безопасность газоснабжения потребителей остается под вопросом.
Стоит отметить, что это первая зима, которую Латвия, Литва и Эстония встретили вне энергетического кольца БРЭЛЛ.