3.75 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
В нидерландском гражданском аэропорту Cхипхол тренируются истребители F-35
Автор:Редакция news.by
Еще один шаг к милитаризации европейского общества. Власти Нидерландов разместят истребители F-35 в гражданском аэропорту Схипхол, сообщило Минобороны королевства.
В течение двух дней полеты из воздушной гавани будут совершать 4 истребителя, а также самолет-заправщик и транспортный самолет НАТО. Как пояснили в командовании ВВС, в случае кризиса у военных может не быть доступа к собственным аэродромам.
В этом случае они планируют переключаться между аэропортами, чтобы действовать максимально непредсказуемо. Учения носят временный характер. Постоянного размещения военной авиации в гражданском аэропорту пока не планируется.