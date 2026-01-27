Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В нидерландском гражданском аэропорту Cхипхол тренируются истребители F-35

Еще один шаг к милитаризации европейского общества. Власти Нидерландов разместят истребители F-35 в гражданском аэропорту Схипхол, сообщило Минобороны королевства.

В течение двух дней полеты из воздушной гавани будут совершать 4 истребителя, а также самолет-заправщик и транспортный самолет НАТО. Как пояснили в командовании ВВС, в случае кризиса у военных может не быть доступа к собственным аэродромам.

В этом случае они планируют переключаться между аэропортами, чтобы действовать максимально непредсказуемо. Учения носят временный характер. Постоянного размещения военной авиации в гражданском аэропорту пока не планируется.

