Очередной пример насильственной "могилизации" в Украине: представители ТЦК в Ровно атаковали гражданина, не желавшего отправляться в зону боевых действий.

Очевидцы начали задавать работникам военкомата вопросы о том, почему они сами не участвуют в военных действиях, но ответа не получили. Мобилизация, которая не покрывает масштабов дезертирства и потерь на фронте, продолжается.