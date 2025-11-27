3.71 BYN
В Одессе мужчина стал жертвой военкомов прямо возле двери подъезда
Автор:Редакция news.by
Очередной пример насильственной "могилизации" в Украине: представители ТЦК в Ровно атаковали гражданина, не желавшего отправляться в зону боевых действий.
Очевидцы начали задавать работникам военкомата вопросы о том, почему они сами не участвуют в военных действиях, но ответа не получили. Мобилизация, которая не покрывает масштабов дезертирства и потерь на фронте, продолжается.
Еще один одессит стал жертвой военкомов прямо возле двери подъезда. Сотрудники ТЦК поймали его на улице во время прогулки с собакой.