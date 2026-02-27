3.75 BYN
В Пакистане заявили об уничтожении сотен афганских военных
Афганистан и Пакистан вступили в полномасштабную войну, обменявшись ударами. В итоге, как сообщили в армии Пакистана, было ликвидировано 274 афганских военных, свыше 400 ранены.
Также заявлено об уничтожении 73 позиций и более 100 единиц военной техники режима талибов. По словам представителя Пакистана, поражены цели в 22 локациях, в том числе в Кабуле.
С афганской стороны поступала информация об ударе по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Афганские СМИ сообщают о сотнях погибших и пострадавших.
Турция подключилась к ситуации в качестве посредника по разрешению конфликта. Главы МИД Турции, Катара и Афганистана Хакан Фидан, Мохаммед аль-Хулайфи и Амир Хан Моттаки провели телефонный разговор. Амир Хан Моттаки заявил, что Афганистан не поддерживает насилие и предпочитает решать проблемы путем диалога, однако для этого необходима искренняя готовность и прагматизм со стороны Пакистана.