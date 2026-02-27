В Пакистане заявили об уничтожении сотен афганских военных

Афганистан и Пакистан вступили в полномасштабную войну, обменявшись ударами. В итоге, как сообщили в армии Пакистана, было ликвидировано 274 афганских военных, свыше 400 ранены.

Также заявлено об уничтожении 73 позиций и более 100 единиц военной техники режима талибов. По словам представителя Пакистана, поражены цели в 22 локациях, в том числе в Кабуле.

С афганской стороны поступала информация об ударе по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. Афганские СМИ сообщают о сотнях погибших и пострадавших.