В Париже стартовал апелляционный процесс по делу Саркози о деньгах Каддафи
Автор:Редакция news.by
Политический Олимп Франции вновь сотрясают судебные разбирательства. В Париже началось рассмотрение апелляции бывшего президента Николя Саркози по громкому делу о ливийском финансировании.
Ранее Саркози провел три недели в камере предварительного заключения тюрьмы Санте, став первым в истории страны главой государства, оказавшимся за решеткой.
Следствие настаивает: на свою победную кампанию 2007 года политик получил миллионы евро от Муаммара Каддафи. Саркози, находящийся под подпиской о невыезде, вину категорически отрицает.
Апелляционный процесс, который продлится до середины лета 2026 года, станет решающим этапом в юридической битве, поставившей под вопрос репутацию всей французской системы госуправления.