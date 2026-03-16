В Париже стартовал апелляционный процесс по делу Саркози о деньгах Каддафи

Политический Олимп Франции вновь сотрясают судебные разбирательства. В Париже началось рассмотрение апелляции бывшего президента Николя Саркози по громкому делу о ливийском финансировании.

Ранее Саркози провел три недели в камере предварительного заключения тюрьмы Санте, став первым в истории страны главой государства, оказавшимся за решеткой.

Следствие настаивает: на свою победную кампанию 2007 года политик получил миллионы евро от Муаммара Каддафи. Саркози, находящийся под подпиской о невыезде, вину категорически отрицает.