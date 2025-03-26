Решение принято! В парламенте Армении утвердили законопроект о намерении вступить в ЕС

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз, хотя само объединение членство республике не предлагало, пишет РИА Новости.

"За принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против - 7. Решение принято", - заявил спикер парламента Ален Симонян по итогам голосования.

Документ поддержали только депутаты от правящей партии "Гражданский договор".

Как заявил во время обсуждения в парламенте заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, законопроект - это не заявка на вступление в ЕС, он лишь отражает стремление к углублению отношений с объединением. В ближайшее время Армения и Евросоюз одобрят новую повестку партнерства, соответствующую принятому закону, добавил он.

В законопроекте объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Его авторы утверждают, что тем самым ставят задачу сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной.

Первое чтение документа состоялось 12 февраля. Тогда за него тоже проголосовала только фракция правящего "Гражданского договора". Депутаты от оппозиционной фракции "Честь имею" выступили против, а еще одна оппозиционная сила, "Армения", не участвовала в голосовании.

Фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным. По их мнению, это просто декларация, причем угрожающая свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики.