Варшава сделала очередной шаг к демонтажу традиционных устоев польского общества. Под давлением Брюсселя правительство Туска объявило о начале внесения в государственные реестры однополых браков, заключенных в других странах ЕС.

Новая практика фактически приравнивает такие пары к традиционным семьям и позволяет им пользоваться всеми социальными и юридическими льготами.

Однако, как отмечают эксперты, данное решение ставит под сомнение суверенитет Польши в вопросах морали и права, окончательно закрепляя приоритет распоряжений Брюсселя над многолетними традициями и внутренним законодательством страны.