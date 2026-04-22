В Польше предлагают ввести политику "Нулевой толерантности"

В Польше началась активная подготовка к парламентским выборам 2027 года. И, судя по всему, ныне оппозиционная партия "Право и справедливость" решила сыграть на националистических настроениях граждан.

Ее представители предлагают ужесточить политику в отношении иностранцев. Так, кандидат на пост премьер-министра Польши Пшемыслав Чарнек представил новый законопроект партии под названием "Нулевая толерантность". В его основе лежит полная нетерпимость к нарушению общественного порядка. Уже второе правонарушение хулиганского характера, совершенное иностранцем, должно повлечь за собой автоматическую депортацию.

Цель новой инициативы - не допустить ситуаций, которые уже наблюдаются в ряде западноевропейских городов, где возникли серьезные проблемы с безопасностью.