В Польше раскрыли систему визового мошенничества. Ей успели воспользоваться 230 белорусов, сообщается на сайте польской погранохраны.

Во время расследования незаконных пересечений границы ведомство обнаружило документы сомнительной подлинности. След привел в Лодзь, а конкретно к 40-летней гражданке Украины. Женщина еще в 2022 году зарегистрировала компанию, которая оказывала различные услуги, в том числе по уборке зданий и промышленных объектов.

Но только на бумаге, на деле организация ни дня не функционировала. Однако за полтора года фирма выдала иностранцам примерно 500 документов о получении работы. Каждый из них стоил около 400 евро.