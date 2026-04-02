В Польше раскрыли систему визового мошенничества. Ей успели воспользоваться 230 белорусов, сообщается на сайте польской погранохраны.
Во время расследования незаконных пересечений границы ведомство обнаружило документы сомнительной подлинности. След привел в Лодзь, а конкретно к 40-летней гражданке Украины. Женщина еще в 2022 году зарегистрировала компанию, которая оказывала различные услуги, в том числе по уборке зданий и промышленных объектов.
Но только на бумаге, на деле организация ни дня не функционировала. Однако за полтора года фирма выдала иностранцам примерно 500 документов о получении работы. Каждый из них стоил около 400 евро.
Украинку задержали. Следствие уверено, что ее деятельность была частью запутанной схемы незаконной миграции. Кто именно помогал получать визы по липовым приглашениям фирмы, еще предстоит установить.