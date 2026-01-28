В Польше с 2026 года на воинский учет будут ставить женщин

Проблемы с набором в армию заставляют власти Польши обратить внимание на женщин. С 2026 года повестки на проверку документов и медкомиссию для постановки на воинский учет будут рассылать и девушкам, которые получили специальность, потенциально полезную для Вооруженных сил Польши.