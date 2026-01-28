3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
В Польше с 2026 года на воинский учет будут ставить женщин
Автор:Редакция news.by
Проблемы с набором в армию заставляют власти Польши обратить внимание на женщин. С 2026 года повестки на проверку документов и медкомиссию для постановки на воинский учет будут рассылать и девушкам, которые получили специальность, потенциально полезную для Вооруженных сил Польши.
К ним относятся медики, ветеринары, психологи и спасатели. Связана такая инициатива с желанием властей иметь самую большую армию среди стран ЕС. В планах у Польши довести численность солдат до 500 тыс., однако на данный момент особого интереса к службе среди граждан не замечено, отметили журналисты.
Фото: Аргументы и Факты