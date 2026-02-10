В Польше взлетели цены на топливные пеллеты. По данным местных СМИ, осенью тонна стоила около 1400 злотых, а сейчас за нее приходится отдавать 2 тыс. злотых.

И даже с такими ценами топливо не достать. Оптовые точки устанавливают ограничения, продавая пеллеты только на неделю или ограничивая количество в одни руки.

Повышенный спрос частично объясняется курсом на декарбонизацию польской экономики, которую Варшаве навязал Брюссель. Была даже запущена специальная программа, в ходе которой многие жители обменяли печи на более "экологически чистые", работающие на пеллетах. И теперь чувствуют себя обманутыми.