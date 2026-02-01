В Польше за год родилось чуть более 200 тыс. детей

Польша стремительно движется к демографической катастрофе. За год в стране родилось чуть более 200 тыс. детей, и это один из самых низких показателей за весь период, когда ведется такая статистика. Следствие такого положения дел - очевидный демографический дисбаланс.

Сейчас на каждую сотню детей в Польше приходится 140 пожилых людей. А через 30 лет количество работающих и вовсе может сравняться с числом пенсионеров. Рождаемость упала в среднем до 1 ребенка на женщину, и это один из худших показателей в мире.