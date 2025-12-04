3.74 BYN
В Польше задержали 100 человек, подозреваемых в педофилии
Автор:Редакция news.by
Громкое расследование в Польше - задержаны 100 человек, подозреваемых в педофилии. Им от 18 до 75 лет. Крупная операция проводилась под кодовым названием Game Over.
По всей стране прошло свыше 170 обысков, изъято более 600 тыс. файлов, почти 1 700 других устройств и носителей. Кроме того, обнаружены наркотики, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Как сообщили в полиции, это была седьмая по счету операция против педофилии в Польше. Почти 200 человек заключены под стражу.