В Польше закрываются родильные отделения из-за снижения рождаемости
В Польше закрылось очередное родильное отделение - в Лодзьском воеводстве. Причина - глубокий демографический кризис, пишет портал OKO.press.
За 5 лет количество родов сократилось: 403 тыс. в 2010 году против 238 тыс. в 2025-м. Как итог, за два предыдущих года были закрыты 37 родильных отделений с низким потоком родов.
По мнению польского Минздрава, отделения создают дополнительную нагрузку на больничные бюджеты, а персонал, не имея достаточной практики, не может обеспечить помощь надлежащего качества.
Однако сами медики признают, что закрытие родильных отделений лишает многих пациенток доступа к акушерско-гинекологическим услугам. Некоторым приходится теперь ездить до ближайшего отделения более 100 км. К тому же все чаще фиксируются случаи родов в машинах скорой помощи.