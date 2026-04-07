В Польше закрываются родильные отделения из-за снижения рождаемости

В Польше закрылось очередное родильное отделение - в Лодзьском воеводстве. Причина - глубокий демографический кризис, пишет портал OKO.press.

За 5 лет количество родов сократилось: 403 тыс. в 2010 году против 238 тыс. в 2025-м. Как итог, за два предыдущих года были закрыты 37 родильных отделений с низким потоком родов.

По мнению польского Минздрава, отделения создают дополнительную нагрузку на больничные бюджеты, а персонал, не имея достаточной практики, не может обеспечить помощь надлежащего качества.