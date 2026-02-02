3.75 BYN
В Портленде протестующие пытались атаковать иммиграционный изолятор
В Соединенных Штатах продолжаются протесты из-за действий иммиграционной службы: в Миннеаполисе от рук офицеров ведомства за последний месяц погибли 2 человека. Уровень ожесточения не снижается.
В воскресенье, 1 февраля, в крупнейших городах США на улицы вышли десятки тысяч человек. В Портленде протестующие пытались атаковать иммиграционный изолятор. Федеральным агентам пришлось применить слезоточивый газ: пострадали двое детей - одному не исполнилось и семи лет, второй и вовсе оказался младенцем.
Появление детей на подобных акциях не случайность. Тактику протестующих разрабатывают опытные юристы, подготовкой активистов занимаются неправительственные организации. Протесты организовывают таким образом, чтобы закон редко позволял применить силу или рассеять толпу, появление же на акциях детей дает возможность повысить градус ненависти к властям.