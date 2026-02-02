В Соединенных Штатах продолжаются протесты из-за действий иммиграционной службы: в Миннеаполисе от рук офицеров ведомства за последний месяц погибли 2 человека. Уровень ожесточения не снижается.

В воскресенье, 1 февраля, в крупнейших городах США на улицы вышли десятки тысяч человек. В Портленде протестующие пытались атаковать иммиграционный изолятор. Федеральным агентам пришлось применить слезоточивый газ: пострадали двое детей - одному не исполнилось и семи лет, второй и вовсе оказался младенцем.