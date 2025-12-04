В приложении Google Maps переименовали резиденцию Науседы

В приложении Google Maps резиденция Науседы оказалась переименованной. С литовского языка название объекта на карте переводится как "Здесь живет Позор".



Скандальная метка быстро привлекла внимание литовских СМИ и разлетелась по интернету. К тому же появились отзывы, где пользователи в язвительной форме критиковали Науседу. Сервис навигации превратился в площадку для политической сатиры. Google старается оперативно удалять оскорбительные записи.