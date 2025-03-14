В России ратифицировали соглашение и протокол об отсрочке выплат Беларусью по российским госкредитам

Парламент России завершил ратификацию двух белорусско-российских документов об изменении условий ряда ранее заключенных соглашений. 4 марта они были одобрены Госдумой России, а 14 марта их ратифицировала верхняя палата российского парламента Совет Федерации, сообщает БЕЛТА.

Данные документы касаются отсрочки выплат Беларусью по российским госкредитам. Первый - соглашение между правительствами Беларуси и России об изменении условий отдельных белорусско-российских межправительственных соглашений, подписанное в Москве 25 апреля 2024 года. Второй документ - это протокол, подписанный в Москве 11 июля 2024 года, которым вносятся изменения в соглашение от 25 апреля 2024 года.