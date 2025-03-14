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В России ратифицировали соглашение и протокол об отсрочке выплат Беларусью по российским госкредитам
Парламент России завершил ратификацию двух белорусско-российских документов об изменении условий ряда ранее заключенных соглашений. 4 марта они были одобрены Госдумой России, а 14 марта их ратифицировала верхняя палата российского парламента Совет Федерации, сообщает БЕЛТА.
Данные документы касаются отсрочки выплат Беларусью по российским госкредитам. Первый - соглашение между правительствами Беларуси и России об изменении условий отдельных белорусско-российских межправительственных соглашений, подписанное в Москве 25 апреля 2024 года. Второй документ - это протокол, подписанный в Москве 11 июля 2024 года, которым вносятся изменения в соглашение от 25 апреля 2024 года.
Как отмечалось при ратификации, данные документы предусматривают перенос платежей белорусской стороны в погашение основного долга с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года и процентов по платежам с 1 июля по 31 декабря 2024 года на период 2031-2036 годов. Ранее заместитель министра финансов России Владимир Колычев уточнял, что общая сумма платежей, подлежащая отсрочке, составляет порядка 800 млн долларов.