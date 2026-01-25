В России следят за проектом "Золотой купол"

В Кремле внимательно следят за дальнейшей стратегией США в отношении Гренландии. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все происходящее вокруг датского острова предстоит глубоко анализировать.

По его словам, пока неясно, какая именно сделка будет реализована по данной территории. Представитель Кремля также заявил, что российские военные будут внимательно анализировать планы возможного появления системы ПРО "Золотой купол" в Гренландии. Сейчас неизвестно, против каких угроз он будет спроектирован.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что после разговора с генсеком НАТО Марко Рютте появились контуры сделки по Гренландии. По данным портала "Эксиос", проект, предложенный Рютте Трампу, предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией, а также изменение условий соглашения между Вашингтоном и Копенгагеном об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны".