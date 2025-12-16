В Саудовской Аравии 232 из 340 казненных в 2025 году осуждены за наркоторговлю

В Саудовской Аравии зафиксировано небывалое число смертных казней. В 2025 году высшая мера была применена по отношению к 340 преступникам.

При этом 232 из них были приговорены за наркоторговлю. Борьба с ней второй год подряд является одной из приоритетных задач для королевства.