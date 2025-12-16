3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
В Саудовской Аравии 232 из 340 казненных в 2025 году осуждены за наркоторговлю
Автор:Редакция news.by
В Саудовской Аравии зафиксировано небывалое число смертных казней. В 2025 году высшая мера была применена по отношению к 340 преступникам.
При этом 232 из них были приговорены за наркоторговлю. Борьба с ней второй год подряд является одной из приоритетных задач для королевства.
Повышение числа смертных приговоров за распространение и хранение наркотических средств также связано с возобновлением соответствующих наказаний за данные преступления после трехлетнего перерыва.