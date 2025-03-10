В Северном море столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно

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Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись в Северном море у берегов Великобритании. Об этом заявил представитель британской береговой охраны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Sky News.

"Береговая охрана в настоящее время координирует чрезвычайный ответ на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у берегов Восточного Йоркшира", - приводит слова представителя телеканал Sky News.

Инцидент произошел в примерно в 16 км от побережья, сообщение о произошедшем было получено около 9:50 утра по местному времени (12:50 мск), передает телеканал. Отмечается, что речь идет о нефтяном танкере.