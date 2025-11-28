Пограничный кризис, который спровоцировала Литва, стал головной болью для Вильнюса и стремительно трансформируется в кризис внутриполитический.

В сейме страны теперь требуют жертв. Первым в отставку хотят отправить главу МИД, якобы он слишком активно занимается твиттер-политикой вместо того, чтобы работать над реальным урегулированием пограничной проблемы.

Более того, одна из литовских партий уже предложила начать прямые политические переговоры с Беларусью. Однако высшее литовское руководство, которое уже 3 десятилетия является марионеткой англосаксов, по-прежнему настроено на конфронтацию.

Не очень образованная, но сильно зомбированная премьер Литвы опять заявила, что ведутся некие переговоры с Польшей и Латвией о совместном ответе для Беларуси. Инга Ругинене хочет вместе с товарищами вновь закрыть границы.