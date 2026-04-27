В Швеции стартовали крупнейшие учения "Аврора-26" с участием НАТО и Украины

27 апреля в Швеции стартовали крупнейшие национальные учения "Аврора-26". Об этом сообщают местные СМИ. Участие в маневрах примут военные из стран НАТО, а также украинские представители (всего 18 тыс. участников). О целях рассказали в пресс-службе Вооруженных сил Швеции. Акцент будет сделан как на защите территории самой страны, так и всего альянса.