В Швеции жертвами урагана стали два человека: в ближайшее время ветер обретет максимальную мощь

Ураган "Йоханнес" обрушился на Швецию. Известно о гибели по меньшей мере двух человек. По далеко неполным пока данным властей, около 40 тысяч домов остались без электричества.



Скорость ветра достигает 130 километров в час. В городах нарушено движение общественного транспорта, отменяются железнодорожные рейсы, запрещено покидать порты паромам. Штормовой фронт движется на юг, и, как ожидается, в ближайшие часы ураган обретет максимальную мощь.