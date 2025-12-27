3.71 BYN
В Швеции жертвами урагана стали два человека: в ближайшее время ветер обретет максимальную мощь
Автор:Редакция news.by
Ураган "Йоханнес" обрушился на Швецию. Известно о гибели по меньшей мере двух человек. По далеко неполным пока данным властей, около 40 тысяч домов остались без электричества.
Скорость ветра достигает 130 километров в час. В городах нарушено движение общественного транспорта, отменяются железнодорожные рейсы, запрещено покидать порты паромам. Штормовой фронт движется на юг, и, как ожидается, в ближайшие часы ураган обретет максимальную мощь.