В Сиднее на памятной церемонии произошел скандал

В Сиднее прошла церемония памяти жертв трагедии на пляже, присутствовавшего там премьера освистали. По сообщениям местных СМИ, его появление вызвало негативную реакцию части публики.

Памятное мероприятие проходило на пляже Бонди, где в канун празднования Хануки был совершен теракт, погибли 15 человек.