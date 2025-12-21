3.66 BYN
В Сиднее на памятной церемонии произошел скандал
Автор:Редакция news.by
В Сиднее прошла церемония памяти жертв трагедии на пляже, присутствовавшего там премьера освистали. По сообщениям местных СМИ, его появление вызвало негативную реакцию части публики.
Памятное мероприятие проходило на пляже Бонди, где в канун празднования Хануки был совершен теракт, погибли 15 человек.
Трагичный инцидент произошел на фоне критики в адрес правительства за слабое противодействие антисемитизму. После теракта премьер пообещал усилить охрану еврейских общин и меры безопасности в целом, а также создать постоянный мемориал в память о страшном событии.