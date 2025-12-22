В СМИ назвали Еврокомиссию "Титаником", тянущим Европу за собой на дно news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еврокомиссия стала "Титаником", который тянет Европу за собой на дно. Об этом написал журналист Рафаэль Пинто Борхес в авторской статье, размещенной на сайте журнала The European Conservative, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Фиаско на последнем заседании ЕС является кульминацией долгой, устойчивой схемы: это Еврокомиссия, которая путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридическими полномочиями, а политический театр, наполненный лозунгами, - с реальной властью. Стиль руководства Урсулы фон дер Ляйен (председателя Европейской комиссии. - Прим. БЕЛТА) - высокомерный, нетерпеливый к инакомыслию и неуклюжий - плохо работает в ЕС", - выражает мнение автор публикации.

Журналист также пишет, что в Брюсселе произошел институциональный упадок, на который Еврокомиссия предпочитает закрывать глаза. "Повторяющиеся попытки осудить фон дер Ляйен или объявить ей импичмент свидетельствуют об уровне враждебности, которую ни один председатель не может игнорировать", - отмечает Борхес.

"Дело не только в "репарационном кредите" фон дер Ляйен, который был своего рода тонущим кораблем. Настоящий "Титаник" - это Европейская комиссия. Ради Европы пусть она потонет сейчас, пока не нанесла еще большего вреда", - делает вывод автор статьи.