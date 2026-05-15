В США четыре человека погибли при крушении самолета: авиакатастрофа спровоцировала лесной пожар

В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение медицинский самолет. Все 4 человека, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно рухнуло в труднодоступном районе горного хребта Капитан.



Катастрофа спровоцировала масштабное вторичное бедствие: на месте падения мгновенно вспыхнул лесной пожар. Из-за сильного ветра и сухой погоды площадь возгорания стремительно разрослась до 35 акров (это площадь 20 футбольных полей). Спасательная и лесная службы США пытаются локализовать огонь.