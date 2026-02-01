3.75 BYN
В США обильные снегопады вызвали массовые перебои в авиасообщении
Мощный зимний циклон с обильными снегопадами вновь накрыл США, вызвав массовые перебои в авиасообщении. Из-за непогоды уже отменены более 2 тыс. авиарейсов, а миллионы жителей страны ощутили на себе последствия очередного удара стихии. В зоне бедствия в основном восточные штаты.
Кроме снегопадов, синоптики фиксируют рекордно низкие температуры. В Нью-Йорке даже объявлен режим чрезвычайно холодной погоды, которая представляет особую угрозу для людей без постоянного жилья. Городские власти сообщили: мобильные бригады помощи будут работать на улицах, направляя бездомных во временные приюты.
Из-за морозов сбежали из уличного вольера даже африканские пингвины. В аквариуме Лонг-Айленда похолодало до минус 2 градусов, такая температура считается некомфортной для этих птиц. Пингвинам пока приходится греться в помещении для персонала.