В США обильные снегопады вызвали массовые перебои в авиасообщении

Мощный зимний циклон с обильными снегопадами вновь накрыл США, вызвав массовые перебои в авиасообщении. Из-за непогоды уже отменены более 2 тыс. авиарейсов, а миллионы жителей страны ощутили на себе последствия очередного удара стихии. В зоне бедствия в основном восточные штаты.

Кроме снегопадов, синоптики фиксируют рекордно низкие температуры. В Нью-Йорке даже объявлен режим чрезвычайно холодной погоды, которая представляет особую угрозу для людей без постоянного жилья. Городские власти сообщили: мобильные бригады помощи будут работать на улицах, направляя бездомных во временные приюты.

