В США призвали Литву нормализовать отношения с Беларусью

США призвали Вильнюс начать диалог с Минском. Торговля между двумя странами должна возобновиться. Американская сторона видит прямой для себя интерес. Как заявил спецпосланник Трампа Джон Коул, белорусские калийные удобрения могли бы быть очень полезны США и должны поставляться через Литву.

Напомним, накануне Минфин США официально объявил о снятии санкций с Беларуськалия.

"Калийные удобрения из Беларуси должны идти через Литву, так для них откроется Европа - вплоть до Соединенных Штатов. Я надеюсь, что Литва согласится на двусторонний диалог на уровне заместителей министров иностранных дел. Нужно прекратить те вещи, которые мешают жизни по обе стороны, чтобы мы могли открыть торговлю между двумя странами, открыть торговлю с Европой и Соединенными Штатами", - отметил Джон Коул.

Спикер литовского Сейма признал, что при желании решать проблемы диалога избежать невозможно. После прозрачного намека американских партнеров в Вильнюсе заявили о готовности идти на контакт. Для начала, как отмечается, необходима встреча на техническом уровне.