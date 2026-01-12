В США проходят акции протеста против иммиграционной политики и действий полиции

Американцы не желают жить в полицейском государстве. Акции протеста проходят в ряде городов США. Первоначальным поводом стало убийство 37-летней Рене Николь Гуд агентом иммиграционной полиции, но претензии граждан обретают все более масштабный характер.

Несколько тысяч человек вышли на протест в Нью-Йорке против политики администрации США. Демонстранты собрались рядом с Центральным парком на Манхэттене, после выдвинулись маршем к небоскребу, принадлежащему Трампу.