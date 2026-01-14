В США рассчитали стоимость Гренландии

В США рассчитали, что покупка Гренландии может обойтись им в 700 млрд долларов. Телеканал NBC со ссылкой на свои источники указал, что к оценке стоимости острова были привлечены ученые специалисты и бывшие американские чиновники. Они же отметили, что присоединение острова необходимо Штатам, чтобы создать "стратегический буфер в Арктике против главных противников Америки". А то, что автономный регион Дании не продается, в США не учли.



Ранее Трамп заявлял, что в случае "незахвата Гренландии Штатами, это могут сделать Россия или Китай".