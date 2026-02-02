В США создадут стратегический резерв критически важных ископаемых

Трамп намерен создать стратегический резерв критически важных полезных ископаемых, которые будут закупать и хранить для американских производителей.

Президент США представил это как очередной шаг Вашингтона по развитию собственной цепочки поставок на фоне ограничения Китаем экспорта своих магнитов, что привело к их дефициту для автомобилей, роботов, полупроводников, дронов и другой продукции.