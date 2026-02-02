3.75 BYN
В США создадут стратегический резерв критически важных ископаемых
Автор:Редакция news.by
Трамп намерен создать стратегический резерв критически важных полезных ископаемых, которые будут закупать и хранить для американских производителей.
Президент США представил это как очередной шаг Вашингтона по развитию собственной цепочки поставок на фоне ограничения Китаем экспорта своих магнитов, что привело к их дефициту для автомобилей, роботов, полупроводников, дронов и другой продукции.
Такая мера, по словам Трампа, должна гарантировать, что США располагают всеми необходимыми им критически важными минералами и редкоземельными металлами. Стоимость проекта составит почти 12 млрд долларов.